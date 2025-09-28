Lazio, la decisione sul cambio in lista: Basic entra al posto di...

Decisione presa. Basic rientra nella lista Serie A della Lazio al posto di Dele-Bashiru. "La S.S. Lazio comunica che, a seguito dell’infortunio occorso al calciatore Fisayo Dele-Bashiru, è stata richiesta la sostituzione temporanea nella lista ufficiale depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito il calciatore Toma Basic, che da oggi entra a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato", si legge nel comunicato della società biancoceleste.

