Lazio | Stadio Flaminio, parte il (nuovo) countdown: i dettagli

Un progetto ben fatto. Così continuano a rassicurare dall’assessorato del Comune di Roma, convinti che l’idea biancoceleste per il Flaminio abbia basi solide e concrete. Ora, però, siamo nel momento decisivo: la Lazio deve fornire le ulteriori delucidazioni richieste dagli uffici capitolini. I giorni a disposizione stanno per scadere, come sottolineato da Il Messaggero. Ma da quanto raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, siamo ormai a un passo dal traguardo: la Lazio, infatti, entro le prossime 48 ore invierà l’integrazione progettuale agli uffici competenti. Un passaggio chiave che farà ripartire ufficialmente l’iter di valutazione e che porterà all’apertura della Conferenza dei Servizi.

L’obiettivo del Comune è chiaro: far partire i lavori della Conferenza entro la prima metà di settembre, così da poter arrivare a risposte concrete già entro dicembre. Sarebbe un’accelerata clamorosa, capace di cambiare le prospettive e dare finalmente forma a un sogno cullato da anni. Un regalo sotto l’albero per la Lazio e per i laziali? Forse sì. Perché una risposta positiva entro Natale significherebbe molto più di un via libera burocratico: sarebbe l’inizio di una nuova era, quella in cui il Flaminio tornerebbe a vivere nella sua veste biancoceleste. È partito il nuovo countdown. Tra poche ore sapremo.

