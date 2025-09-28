Torino, tegola per Baroni: perde un calciatore almeno fino alla sosta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Torino di Baroni in vista non solo della sfida contro il Parma ma anche in vista del prossimo impegno contro la Lazio.

I granata dovranno infatti fare a meno di Faustino Anjorin. Il calciatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra.

Per questo Anjorin verrà rivalutato nei prossimi giorni e inizierà un programma di lavoro personalizzato ma, per rivederlo in campo, bisognerà attendere almeno la sosta per le Nazionali.

