Torino, tegola per Baroni: perde un calciatore almeno fino alla sosta
Brutte notizie per il Torino di Baroni in vista non solo della sfida contro il Parma ma anche in vista del prossimo impegno contro la Lazio.
I granata dovranno infatti fare a meno di Faustino Anjorin. Il calciatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di fascite plantare reattiva bilaterale prevalente a sinistra.
Per questo Anjorin verrà rivalutato nei prossimi giorni e inizierà un programma di lavoro personalizzato ma, per rivederlo in campo, bisognerà attendere almeno la sosta per le Nazionali.
