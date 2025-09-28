Lazio, Sarri sceglie Basic e taglia fuori Dele-Bashiru: la società prende tempo

RASSEGNA STAMPA - Basic reintegrato in lista al posto di Dele-Bashiru. Alle 20:45 di oggi, ve24 ore prima della sfida contro il Genoa, scadrà il termine per comunicare il cambio alla Lega Serie A, ma è questa la decisione presa da Maurizio Sarri che, vista l'emergenza a centrocampo, ha optato per il rilancio del croato, fuori dai piani del club ormai da tempo. A fare rumore, però, è la scelta di tagliare fuori il nigeriano, una decisione non di natura tecnica, ma dettata dall'infortunio che lo terrà fuori per almeno 20 giorni.

Dele ha accusato una lesione al bicipite femorale destro e tornerebbe a disposizione solo dopo la sosta, ma, venendo escluso dall'elenco degli arruolabili, potrà rientrarci solo al posto di un altro giocatore, non di Basic. Il regolamento, infatti, non consente la sostituzione inversa al di fuori della finestra di mercato. Proprio per questo motivo, la scelta di Sarri è sorprendente, tanto che, come riferito dal Corriere dello Sport, la stessa società non sembrava aspettarsela. Oggi ci sarà un vertice a Formello tra allenatore e dirigenza, ma difficilmente Sarri cambierà idea.

Dalla fine della sosta di metà ottobre fino a Dicembre ci sarà un mese e mezzo di partite. Per poter schierare nuovamente Dele-Bashiru in campo, la Lazio dovrebbe bruciarsi il secondo e ultimo slot di sostituzioni, escludendo un altro giocatore attualmente in rosa. Per la società, la scelta più congeniale sarebbe stata quella di tagliare fuori uno tra Hysaj o Lazzari, visto che il nigeriano viene considerato un patrimonio tecnico ed economico. Questo genere di decisioni, però, spettano a Sarri e solo il tempo ci dirà se la sua scelta sarà stata azzeccata o meno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.