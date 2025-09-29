Genoa, Ottolini a Dazn: "Abbiamo un'identità forte. Oasis? Ho trovato i biglietti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel prepartita di Genoa - Lazio, gara del monday night della quinta giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini. Ecco di seguito le sue parole:

"Vieira trasferisce carisma e tranquillità, chiede il massimo ai giocatori. Abbiamo un’identità forte, il mister ci aiuta a trasmetterlo in campo. La squadra deve riflettere l’ambiente Genoa e noi lavoriamo in questa direzione. Se ho trovato i biglietti per andare a vedere gli Oasis? Si ce l’ho fatta. Merito di Vieira? Di qualcun altro ma va bene lo stesso (ride, ndr). Calendario complicato, lo sapevamo. Meritavamo qualcosa di più, abbiamo fatto buone prestazioni, poi il calcio è così. I risultati arriveranno".

