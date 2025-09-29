Lazio, Cataldi a Dazn: "Vogliamo i tre punti. Dobbiamo dimostrare di..."

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Genoa - Lazio, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Quando si perde un derby non è mai una settimana come le altre. Non è stato bello, ma il calcio è questo perché dopo una settimana c'è un’altra partita e ti devi rimettere subito in pista. Veniamo qui stasera per cercare di portare via i tre punti”.

“Questo è sempre stato uno dei miei obiettivi, cercare di fare tanti anni qua, sapete quello che provo io per la Lazio. A volte non è facile, magari vorresti fare di più ma non è così. Penso sia importante far capire cosa vuol dire la Lazio e tutti insieme bisogna uscire da questo momento che non è dei migliori, soprattutto perché i risultati offuscano l'opinione di tanti. Quando si perde un derby così, si dice che magari non meritavamo di perdere. Il derby però si è perso e abbiamo tre punti dopo quattro partite di campionato, quindi stasera bisogna dimostrare di essere giocatori da Lazio”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.