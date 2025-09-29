Genoa - Lazio, Castellanos raddoppia: l'esultanza è tutta per il piccolo Emanuele - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Raddoppio Lazio. Valentin Castellanos mette in rete il gol del doppio vantaggio per la Lazio e dedica l'esultanza al piccolo Emanuele, proprio come fece la scorsa stagione. Ieri Emanuele e il Taty si sono incontrati insieme al resto della squadra a cena, oggi l'argentino è tornato a segnare dopo la partita contro il Verona e gli ha dedicato il gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.