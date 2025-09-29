Lazio, il piccolo Emanuele a cena con la squadra prima del Genoa - FOTO

Da Genova a Genova. Riecco Emanuele, il bambino a cui il Taty Castellanos lo scorso anno a Marassi aveva dedicato il gol in acrobazia con l'esultanza della linguaccia e il saluto militare. La Lazio l'ha ritrovato a cena alla vigilia della gara contro il Genoa: come si vede sul suo profilo Instagram, è stato accolto da tutti i calciatori biancocelesti. Di seguito le foto e il suo messaggio speciale alla squadra: "La Lazio è una squadra a cui sono legato per i tanti calciatori e dirigenti a cui sono affezionato, ieri sera per me è stata una serata bellissima, parlare di tattiche,esperienze personali e fantacalcio con voi a cena è stato unico! Vi voglio bene ragazzi, w il calcio sempre".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.