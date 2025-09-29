MOVIOLA | Genoa - Lazio, Ayroldi gestisce senza problemi. E sul rigore...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna a vincere. Seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Verona, la prima fuori casa. A decidere sono i gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, che affondano il Genoa. Gestione tutto sommato tranquilla per l'arbitro Ayroldi in una partita non particolarmente cattiva. Da segnalare solo l'episodio revocato con l'aiuto del VAR del rigore per i rossoblù. DI seguito l'analisi di tutte le azioni.

SECONDO TEMPO

90'+5 - Fine partita. La Lazio vince 0-3 contro il Genoa.

90'+3 - Giusto il giallo per Ostigard, che frana e abbatte Zaccagni sulla linea laterale.

90' - Cinque minuti di recupero.

77' - Fallo di Frendrup su Basic. Ayroldi fischia ma non ammonisce.

71' - Altro fallo del Genoa, questa volta di Martin su Cancellieri sempre per fermare un contropiede. Anche qui ci poteva stare l'ammonizione.

70' - Colpo duro di Carboni su Zaccagni: Ayroldi fischia fallo ma non ammonisce.

63' - Tris della Lazio. Mischia in area dopo il colpo di testa di Cancellieri che finisce sul palo. Alla fine è Zaccagni a concludere in porta. Ayroldi aspetta il VAR che si prende qualche secondo in più per controllare la posizione della Lazio, che alla fine è regolarissima. 0-3.

62' - Ammonito anche Malinovskyi, in ritardo su Dia che gli ha sfilato il pallone.

57' - Revocato il rigore per il Genoa. Ayroldi aveva indicato il dischetto dopo il tocco di braccio di Romagnoli, andato a colpire di testa. Dopo un controllo al VAR, l'arbitro ha deciso di tornare sui suoi passi e togliere il penalty. Il tocco precedente di Colombo, infatti, ha reso non punibile il colpo inizialmente irregolare del difensore della Lazio.

53' - Martin abbatte Cancellieri, partito da solo contro tutta la difesa del Genoa. L'arbitro fischia fallo ma non ammonisce: poteva starci qui il giallo.

51' - Brutto fallo da dietro di Masini che prende solo Dia e non il pallone. Ayroldi estrae giustamente il giallo.

46' - Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

35' - Primo giallo in casa Lazio: ammonito Cataldi per un fallo da dietro su Martin al limite dell'area di rigore. Molto leggero il contatto del centrocampista biancoceleste, ma Ayroldi decide comunque di estrarre il cartellibo

30' - Raddoppia la Lazio. Tutto buono nel gol del Taty Castellanos, servito da Marusic sulla destra. È 0-2.

23' - Rischia tantissimo Norton-Cuffy, che ferma irregolarmente e platealmente la ripartenza di Zaccagni. Ayroldi fischia fallo ma non ammonisce per la seconda volta il terzino del Genoa.

16' - Altro giallom sempre per un giocatore del Genoa. Entrata pericolosa di Norton-Cuffy su Basic, giusta la decisione dell'arbitro.

4' - Vantaggio della Lazio. Regolarissimo il gol di Cancellieri, imbeccato in verticale da Castellanos. È 0-1.

1' - Trenta secondi e già il primo giallo. Giustissima la scelta di Ayroldi di ammonire Vasquez, che con un colpo durissimo ferma irregolarmente il contropiede di Dia.

1' - Inizia Genoa - Lazio.

