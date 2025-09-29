Torino, Baroni: "Sconfitta amara ma le vittorie arriveranno presto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino di Baroni, prossimo avversario della Lazio in campionato. I granata escono sconfitti dal Tardini con il Parma che si è imposto per 2-1.

Al termine della sfida queste le parole del tecnico: "Sconfitta che fa male, perché la squadra ha giocato bene ma è chiaro che dobbiamo fare di più. Ho detto alla squadra che siamo dentro la prestazione, dobbiamo insistere. Sono convinto che arriveranno anche le vittorie. Siamo consapevoli che la sconfitta è pesante. Dobbiamo continuare a lavorare e credere in quello che facciamo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.