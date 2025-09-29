Genoa - Lazio, Cataldi raggiunge le 250 presenze in biancoceleste: il club lo celebra - FOTO

Cifra tonda. Sono 250 le presenze di Danilo Cataldi con la maglia della Lazio. Nella gara contro il Genoa, partito dal primo minuto in coppia con Basic, il centrocampista romano ha raggiunto un nuovo traguardo. Dopo un anno lontano dalla Capitale, la sua storia in biancoceleste continua. Di seguito il post della società.

