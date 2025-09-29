Lazio, Sarri a Sky: "Andare via sarebbe stato un tradimento, ma quando sono tornato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un Maurizio Sarri soddisfatto quello che, al termine della gara vinta dalla Lazio per 3-0 sul Genoa, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Nuova Lazio? Se si gioca con questa convinzione e se l’interpretazione dei quattro giocatori offesivi è quella di questa sera si può giocare in qualsiasi modo. Non credo che la variabile sia quella. Fa piacere che in una settimana difficile ci sia stata la prestazione. La vittoria è più che legittima, il risultato forse è un po’ ampio".

"Io ho accettato di tornare ad altre condizioni la scelta ormai era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro soprattutto nei confronti die tifosi che anche questa sera erano numerosi. Le corde da toccare erano palesemente quelle che avevamo perso un derby in maniera discutibile e che la nostra classifica andava risollevata molto velocemente".

"Io con Basic ho parlato chiaro il 31 agosto, rimaneva momentaneamente fuori falla lista ma lo consideravo in rosa. Si è sempre allenato con noi con grande impegno, quello che gli avevo detto si è poi avverato e mi ha fatto piacere la risposta seria. Per lui non era una serata semplice".

"Sconfitta nel derby? Io non penso dipenda dalla carica che rivesti all’interno del club ma dipende molto dal rapporto che senti con il popolo della Lazio. Io sono convinto che per me è dura non so gli altri, penso che più di me sia difficile, la mia settimana lo è stata".

"Gotti? Era la mia fonte, Luca è un ragazzo molto intelligente, capisce ambenti e situazioni più velocemente di me e aveva quasi sempre ragione, io sono più “animale".

