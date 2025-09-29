Genoa - Lazio, Briga e il messaggio a Basic dopo la vittoria

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ritorna a vincere e lo fa in trasferta contro il Genoa. Cancellieri, Castellanos e Zaccagni hanno regalato i tre punti a Sarri e alla squadra, ma i riflettori non sono puntati solo su di loro. Protagonista della serata anche Toma Basic, reintegrato dal tecnico per sopperire all'emergenza a centrocampo. Al triplice fischio, via social, Briga lo ha ringraziato così: "Grazie Toma Basic per esserti immolato per la causa con grande dignità".

