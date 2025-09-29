Genoa - Lazio, la sblocca Cancellieri: primo gol in biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco il primo gol di Cancellieri con la maglia della Lazio. L'esterno classe 2002 ha sbloccato la partita contro il Genoa dopo soli quattro minuti dal fischio d'inizio. Imbeccato da Castellanos, il numero 22 ha segnato la sua prima rete in biancoceleste alla sua 34esima presenza.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.