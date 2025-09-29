Lazio, Cucchi: "Vittoria rigenerante, nota di merito per Basic"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una Lazio bella e concreta quella scesa in campo a Marassi e che ha battuto il Genoa imponendosi per 3-0. Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Bella Lazio, pratica e concreta. E pazienza se non hai il possesso palla. Meglio toccare meno palloni ma calciare di più in porta. Ho visto anche una certa duttilità tattica. Una nota di merito per Basic. Vittoria rigenerante. Genoa avventato tatticamente".

