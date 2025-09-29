Lazio, Castellanos a LSC: "Non è stata una settimana facile, dobbiamo essere uniti"

Castellanos, tra i protagonisti della sfida vinta contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita. Le considerazioni dell'attaccante: “È vero che è stata una settimana non facile, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita. Abbiamo un po’ di infortuni e non è buono per noi, ma la squadra ha giocato bene oggi. È stata una partita incredibile, dobbiamo continuare su questa strada che è importante”.

“Dia? Penso che sia un calciatore importantissimo per noi, forte. Lo scorso anno abbiamo giocato tanto insieme, sono felice perché ci aiutiamo a vicenda. L’importante è che la squadra lavora e dobbiamo essere sempre tutti uniti”.

“Non era facile, una settimana complicata dopo il derby. La squadra ha fatto un buon lavoro ed è l’importante”.

“Se sento più responsabilità? Si, penso che essere l’attaccante della Lazio sia una responsabilità enorme. Devo lavorare tantissimo per aiutare la squadra, sono felice per oggi. La fiducia è importante per fare gol e assist. Quota 100 in carriera? Sono felice”.

