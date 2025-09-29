RIVIVI DIRETTA - Lazio, Sarri: "Il modulo non c'entra, ma voglio il giusto equilibrio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CONFERENZA STAMPA - Dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Roma, la Lazio torna a vincere. Lo fa al Ferraris contro il Genoa grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. I biancocelesti ottengono così tre punti, salento a quota 6 in classifica. A breve, Maurizio Sarri commenterà la vittoria nel corso della consueta conferenza stampa: seguila live su Lalaziosiamonoi.it.

Un'analisi della partita di questa sera. Doppio attaccante un'alternativa?

"Una situazione alternativa lo è, anche durante la preparazione abbiamo dedicato allenamenti a questo modulo. Per quel che conta il modulo, perché poi quando giochi con quest'applicazione, questa determinazione, quando i quattro giocatori offensivi fanno questo tipo di prestazione, giocare col vertice basso o col vertice alto non penso faccia la differenza. Però è un'alternativa da tenere in forte considerazione".

Sei tornato a fare quello che fare quello che faceva Baroni?

"Baroni? Io questo modulo l'ho fatto dal 2002 al 2016. Ci dirà il tempo se questo è il nostro vestito migliore o no. È tutto da vedere se con questo tipo di soluzione si mantiene anche equilibrio. Vediamo, sicuramente durante la stagione ci tornerà utile. Se sarà il vestito che utilizzeremo di più, non so ancora dirtelo".

Castellanos il nuovo Luis Alberto?

"Io sono più contento se fa gol in maniera... lui ne può fare tanti, ha qualità fisiche, tecniche, a livello realizzativo può crescere. Venendo fuori a giocare ha qualità anche per mandare i compagni. Lo sa fare piuttosto bene. Però è un giocatore che anche in area può essere pesante".

Condizioni infortunati? Marusic e Pellegrini?

"In questo momento ti so dire poco. Marusic sembra essere un risentimento su una vecchia cicatrice. Se è solo infiammato è poca roba, se sulla cicatrice è successa qualche lesione, è un'altra storia. Piccola distorsione per Pellegrini, anche lì bisogna valutare domani"

Vecino?

"Ha cominciato a fare piccole parti dell'allenamento col gruppo però non era assolutamente pronto per scendere in campo. Rivalutiamo durante la settimana, penso sia più probabile dopo la sosta".

Più difficile a livello psicologico o tattico?

"Il più in difficoltà a livello psicologico ero io, i giocatori hanno aiutato me, hanno fatto una settimana di alto livello. Loro sono usciti dal derby sicuramente meglio di me. A livello tattico abbiamo fatto una full immersion settimanale, ci sono venute fuori palle gol sulle situazioni su cui avevamo lavorato. Questo ci dà sicuramente soddisfazione".

Esclusione di Dele-Bashiru: ce lo spieghi?

Io e il direttore abbiamo fatto una riunione con i medici, ci siamo fatti dare i tempi di recupero di tutti gli infortunati. Chi aveva la possibilità di stare a fermo più a lungo più elevata era Dele, abbiamo fatto questo cambio in attesa che guarisca e rimetterlo in lista vedendo poi chi togliere in base all'evoluzione della situazione che ci saranno nei prossimi venti-trenta giorni. Per lui si parlava di più di trenta giorni".

Pensiero su Focolari?

"Ne stavamo parlando stamattina. So che era uno di noi, facciamo le condiglianze. Le porto io a nome del direttore, del presidente, di tutta la società a tutta la famiglia. Se ne va uno di noi".

Quant'è lontana la sua idea di Lazio rispetto a quella di oggi? Una valutazione su Basic?

"L'ho visto bene e mi fa piacere. Io il 31 di agosto, quando abbiamo fatto le liste, l'ho chiamato e gli ho detto che andava fuori lista ma non fuori rosa. Si doveva tenere pronto, durante l'anno c'erano due slot per cambiare le liste e quindi aveva anche possibilità di rientrare dentro. È successo, mi fa piacere di aver mantenuto la parola spesa a fine agosto. Mi fa piacere soprattutto la risposta del ragazzo. Fisicamente e mentalmente non aveva mai mollato. Anche stasera la squadra ha alternato accelerazioni, verticalizzazioni, attacco degli spazi a qualche momento di palleggio. La partita più che sul palleggio era preparata sugli attacchi degli spazi, quindi va bene così".

