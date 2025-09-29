Genoa, Vieira a Dazn: "Abbiamo sbagliato la partita su tutti gli aspetti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore rossoblù Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Genoa - Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Credo che dobbiamo analizzare la partita prima di dire qualcosa. Quello che è sicuro è che abbiamo sbagliato la partita. Avevamo questa voglia di fare passi in avanti e oggi non abbiamo visto il vero Genoa. Dispiace perché i tifosi dall’inizio erano presenti e noi purtroppo non siamo stati al loro livello, sull’aspetto della voglia di cercare la vittoria, creare opportunità ed essere solidi. Su tutti gli aspetti abbiamo sbagliato la nostra partita”.

“Non avevamo previsto di prendere subito un gol. Quando non difendi bene e manca aggressività, loro hanno spazio ti fanno la differenza. Hanno velocità, sono forti nell’uno contro uno e se reagiamo in troppo tempo creano e fanno gol. Dall’altra parte, quando loro hanno sbagliato, noi non abbiamo fatto gol. Mi dispiace perché non abbiamo fatto la partita che volevamo”.

