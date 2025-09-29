Lazio, Sarri a LSC: "Non penso si possa recuperare nessuno. Sul modulo..."

Vittoria rotonda della Lazio allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa: Cancellieri, Taty e Zaccagni sono i protagonisti del successo. Al termine del match è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel: “Settimana difficile per forza, quando perdi un derby lo è sempre, avere 6 centrocampisti out su 7 è un’altra preoccupazione. I giocatori sono stati più bravi di me, parlavo bene ma seguivo meno le mie indicazioni. Non bisogna essere positivi e negativi ma solo realisti, loro ci hanno creduto io sono stato inferocito tutta la settimana. La risposta è stata buona, i giocatori offensivi hanno fatto una partita di alto livello, Basic , il rientro di Patric, ci sono motivi di soddisfazione come tornare alla vittoria di fronte a un pubblico che ha risposto presente e si è fatto sentire per tutta la partita. Tutti e 4 davanti hanno fatto una partita di grandissimo livello, bisogna vedere se questo modulo a lungo andare ci consentirà equilibrio o no, se accadrà può essere il modulo che useremo di più, se faremo fatica dovremo pensare ad altre soluzioni. Che è adottabile come soluzione lo dimostra che sin dalla preparazione abbiamo dedicato sedute di allenamento.

Provedel? Se il risultato è questo, una fetta di merito è anche sua, ci sono stati omenti di sofferenza in cui ha fatto parte di altissimo livello. La partita è stata più lottata di quel che dice il risultato.

Infortunati? Non penso ci siano grandi margini di recupero per nessuno, Vecino ha fatto un paio di allenamenti in piccola parte in gruppo, oggi non era pronto e la vedo difficile. Il resto si sta parlando di infortuni più lunghi, come Dele fuori lista perché era la prognosi più lunga tra gli infortunati. Marusic si spera sia un risentimento di una vecchia cicatrice e quindi nulla di grave, ma tra nulla di grave e pensare che possa giocare tra 4 giorni ci passa tanta roba. Pellegrini ha una piccola distorsione”.