Genoa - Lazio, Sarri perde anche Marusic per infortunio: i dettagli

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio con mister Sarri costretto a un cambio forzato alla mezz'ora del primo tempo. In occasione della seconda rete biancoceleste, siglata da Castellanos, Marusic ha fornito l'assist al Taty salvo poi sdraiarsi a terra e chiedere immediatamente il cambio.

Per il montenegrino quasi certamente si tratta di un infortunio muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Al suo posto Hysaj.

