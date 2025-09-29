Genoa - Lazio | Castellanos, un gol che pesa: che traguardo per il Taty

Serata da protagonista per Valentin Castellanos. L'attaccante argentino è stato autore di una prestazione brillante, condita da giocate preziose, assist e gol. proprio grazie a quest'ultimo è riuscito a raggiungere un traguardo importante: stando a quanto riportato da Dazn, il Taty ha raggiunto quota 100 gol conle maglie di club grazie al gol contro il Genoa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.