Genoa - Lazio, Cancellieri e il messaggio ai tifosi: "Ci vediamo all'Olimpico!" - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Cancellieri è l’MVP di Genoa - Lazio. Prestazione convincente dell’esterno, che ha segnato il suo primo gol con la maglia biancoceleste. Sul profilo Instagram della società, con in mano il premio di migliore in campo, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi laziali dopo la partita. Queste le sue parole: “Un saluto a tutti i tifosi, contentissimo per la vittoria. Ci vediamo all’Olimpico, daje!”.

