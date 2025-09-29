Genoa - Lazio | Rigore revocato ai rossoblù: Marelli scettico sulla scelta di Ayroldi

TUTTOmercatoWEB.com

Grande rischio per la Lazio. L'arbitro Ayroldi fischia un calcio di rigore in favore del Genoa, ma successivamente lo revoca dopo l'on field review grazie al Var. L'ex arbitro Luca Marelli, inervenuto in collegamento a Dazn, ha commentato così la decisione del direttore di gara: "L'annuncio non si è sentito, possiamo pensare l'abbia ritenuto non punibile. Dall'inquadratura non si capisce se c'è stata una deviazione di Colombo. Francamente è difficile capire anche come abbia potuto revocare un rigore sulla base di ciò che aveva già visto".

