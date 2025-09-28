Al-Ittihad, esonerato Blanc: il club contatta un ex Lazio per la panchina

TUTTOmercatoWEB.com

Sirene arabe per Luciano Spalletti e un ex Lazio. L'Al-Ittihad ha esonerato Laurent Blanc dopo la sconfitta per 2-0 incassata contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club ha deciso di interrompere il rapporto professionale col francese nominando come tecnico ad interim Hassan Khalifah, nel frattempo si è mosso per trovare un sostituto e i nomi in lizza sono quello dell'ex ct della Nazionale e Sergio Conceicao. Il portoghese è attualmente svincolato, la sua ultima esperienza è stata quella sulla panchina del Milan. A riportare la notizia è l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha aggiunto anche un terzo nome alla lista, quello di Xavi, ex allenatore del Barcellona.

