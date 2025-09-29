Lazio, Basic a LSC: "Quando sei un professionista non ci sono ostacoli. Sarri mi ha detto..."

Toma Basic, rientrato in lista e oggi in campo dal primo minuto con la Lazio di Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contentissimo che sono stanco dopo una partita e per i tre punti. Quando sei professionista e ami il tuo lavoro non ci sono ostacoli che non poi superare. Ho parlato con Sarri, mi ha detto che poteva succedere una cosa così e io ero pronto. Non voglio parlare di me, abbiamo fatto un granissimo lavoro dopo una sconfitta, dobbiamo lavorare così. Possiamo arrivare alti ma dobbiamo trovare contuità, in ogni allenamento stare sereni".