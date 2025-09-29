Zaccagni a Dazn: "Cancellieri è un calciatore da Lazio. Dopo il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn di fianco a Matteo Cancellieri nel post-partita di Genoa - Lazio. Il numero dieci della Lazio ha parlato della partita, della crescita di Cancellieri e della reazione dopo la sconfitta nel derby. Ecco di seguito le sue parole:

"Dopo il derby c'è stato un confronto con la squadra, abbiamo parlato di cosa ci stava succedendo e che volevamo rialzarci. Purtroppo nel calcio le partite ti van bene o male, il derby l'abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni, ma è sempre un derby e rimane la delusione. L'abbiamo trasformato in benzina per questa partita e si è visto. Che papà sarà Matteo? Inizialmente non dormirà la notte (ride, ndr). Da quest'estate l'ho rivisto con un'altra testa e adesso sta dimostrando di essere un calciatore da Lazio".