Lazio, Cancellieri a Sky: "In campo con la voglia giusta. La priorità ora è la squadra"

Una serata da incorniciare per la Lazio e soprattutto per Matteo Cancellieri che ha siglato la sua prima rete con la maglia biancoceleste sbloccando la gara a Marassi contro il Genoa. Al termine della sfida ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

"Ci tenevamo a fare una grande partita e l’abbiamo preparata con la voglia giusta e in campo si è visto. Penso sia una vittoria meritata e dobbiamo continuare su questa strada per toglierci grandi soddisfazioni. Bisogna lavorare giorno per giorno, dimostrare di saper fare bene per la squadra. L’importante in questo momento è il collettivo".

