Lazio | Marusic, Pellegrini e Vecino: Sarri fa il punto sugli infortunati

La Lazio torna a vincere e rialza la testa dopo due ko di fila. Sarri però non può tirare un sospiro di sollievo visto che, già in piena emergenza, dovrà fare i conti con altri infortuni come quello di Marusic, costretto a uscire dopo mezz'ora, e di Pellegrini uscito dal campo zoppicante.

Sulle condizioni dei due calciatori ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "In questo momento ti so dire poco. Marusic sembra essere un risentimento su una vecchia cicatrice. Se è solo infiammato è poca roba, se sulla cicatrice è successa qualche lesione, è un'altra storia. Piccola distorsione per Pellegrini, anche lì bisogna valutare domani".

Sulla situazione di Vecino invece: "Ha cominciato a fare piccole parti dell'allenamento col gruppo però non era assolutamente pronto per scendere in campo. Rivalutiamo durante la settimana, penso sia più probabile dopo la sosta".

