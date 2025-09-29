Genoa - Lazio, Pellegrini esce zoppicando: ecco cosa ha detto a Sarri

Quanta sfortuna per Maurizio Sarri e la Lazio. Dopo l'uscita anzitempo di Adam Marusic, il tecnico biancoceleste perde per infortunio anche Luca Pellegrini. Le entità saranno da valutare nelle prossime ore, ma intanto Matteo Petrucci di Sky ha rivelato le prime sensazioni emerse da bordocampo, riportando di un colloquio tra il terzino e il mister. Ecco di seguito le sue parole: “Pellegrini ha parlato a lungo con Sarri. Dovrebbe essere solo una botta e lui ci avrebbe anche provato, ma Sarri gli ha detto meglio non rischiare visto anche l’infortunio di Marusic”.