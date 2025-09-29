Lazio, Cataldi a Sky: "Non una bella settimana ma dobbiamo fare una grande gara"

A poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio della sfida tra Genoa e Lazio Danilo Cataldi è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Settimana pesante, non bella. Quando si perde un derby rimangono sempre un po’ di scorie. Però il calcio è così dopo una settimana c’è un’altra partita, oggi dobbiamo fare una grande gara", queste le sue parole.

