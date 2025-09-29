Lazio, Cancellieri a LSC: "Sono felice del gol, sapevamo che dovevamo..."

Matteo Cancellieri, altro protagonista del match col Genoa, ha raccontato ai microfoni di Lazio Style Channel le emozioni provate dopo il gol - il primo con la Lazio - che ha permesso alla squadra di andare in vantaggio. Le sue parole: “Quanto speravo in questo gol? Sono contento, al di là del gol, per la prestazione perché veniamo da un momento particolare. Sappiamo che se ne esce stando uniti, è quello che abbiamo fatto oggi. Sono contento del gol e dell’esultanza per la mia bambina”.

“Sapevamo che oggi era importante, che dovevamo andare in campo e vincere a tutti i costi. È quello che abbiamo fatto. Salto di qualità in zona gol? Si penso che comunque bisogna continuare ad allenarsi, nel mio caso anche. Il tiro dentro l’area non lo dovevo sbagliare, quindi sono contento per oggi ma devo continuare a lavorare. Più facile la doppia cifra o cambiare i pannolini? Cambiare i pannolini”.

“Sicuramente giocare e dare questa sensazione a chi ci guarda è l’obiettivo di tutti quanti. Già da quando stavamo per entrare in campo eravamo tutti su un’unica linea, la compattezza ci ha aiutato. L’importante era portare i punti a casa, l’abbiamo fatto e questo è l’importante. Fiducia dei compagni? Bisogna guadagnarsela quando si gioca a questi livelli, bisogna fare sempre qualcosina in più e così si crea questa coesione che ci ha permesso di fare qualcosa in più”.

