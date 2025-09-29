Lazio, Cancellieri a Dazn: "Non vedevo l'ora di fare gol. Esultanza? Aspetto una bimba..."

Intervenuto nel post partia di Genoa - Lazio ai microfoni di Dazn, gara vinta dai biancocelesti per 0-3, Matteo Cancellieri ha raccontato l'emozione del suo primo gol con la maglia della Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "La partita l'abbiamo attaccata, sapevamo di dover dimostrare qualcosa. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo. L'esultanza? Non vedevo l'ora di fare gol per poter esultare così, aspetto una bimba e sono veramente contento".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.