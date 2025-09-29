Lazio, il messaggio di lady Patric: "Dopo tanta fatica finalmente torni in campo..." - FT

TUTTOmercatoWEB.com

La fine di un vero e proprio incubo porta la data odierna, 29 settembre. Sei mesi dopo l'ultima volta Patric è tornato in campo nel finale della gara contro il Genoa mettendosi finalmente alle spalle i due infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo dallo scorso marzo.

A festeggiare è anche la sua dolce metà Anabel che, al termine della sfida, ha dedicato un dolce messaggio allo spagnolo: "Dopo tanto impegno, tempo e fatica, oggi torni in campo. Fiera di te, sempre con te".

