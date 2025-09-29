Genoa - Lazio, fine dell'incubo per Patric: sei mesi dopo ecco il ritorno in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Fine di un vero e proprio incubo per Patric che finalmente torna in campo sei mesi dopo l’ultima volta. Lo spagnolo, entrato in campo nel finale della gara contro il Genoa, era fermo dallo scorso marzo prima per un infortunio alla caviglia e poi per una lesione muscolare rimediata durante il ritiro estivo.

