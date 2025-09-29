Padovano sicuro: "La Lazio dopo il derby sarà arrabbiatissima"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dagli studi di SkySport, l'ex attaccante Michele Padovano ha parlato di Genoa - Lazio soffermandosi sul periodo che stanno vivendo le due squadre e sulle loro carattistiche. Queste le sue parole: "La Lazio dopo il derby sarà arrabbiatissima e vorrà fare risultato. Sono curioso di vedere come andrà a finire. Il Genoa è una delle squadre che tira meno in porta del campionato, dovrà portare più uomini in area di rigore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.