Lazio, Gotti: "Se fossi Sarri avrei pensieri felici, prestazione importante"

Torna a vincere la Lazio e lo fa nel migliore dei modi battendo con un netto 3-0 il Genoa grazie alle reti di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Al termine della sfida Luca Gotti ha così commentato il successo ai microfoni di Sky Sport.

"Se fossi Sarri avrei pensieri belli perché immagino che la settimana post derby non sia stata facile. Questa sera sei andato in vantaggio subito, non c’è solo questo risultato rotondo ma anche una prestazione importante in concomitanza con una piccola emergenza a centrocampo che ha portato a delle scelte importanti da parte dell’allenatore".

