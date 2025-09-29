Lazio, Marusic tra i convocati del Montenegro: gli impegni di ottobre

Manca sempre meno alla sosta per le nazionali. Diversi giocatori della Lazio potrebbero lasciare Formello per rispondere alle rispettive convocazioni. Uno di questi sarà sicuramente Adam Marusic, chiamato dal Montenegro per i prossimi impegni di ottobre contro Isole Far-Oer e Liechtenstein.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.