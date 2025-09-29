Lazio, questo Diego Gonzalez è da urlo! I numeri impressionanti con l'Atlas

Diego Gonzalez ha trovato la sua dimensione. Dopo aver faticato a mettersi in mostra agli occhi di Sarri, Tudor e Baroni, nonostante le ottime prestazioni con la Lazio Primavera, il classe 2003 sta facendo la differenza all'Atlas, in Messico. Nelle prime 11 partite della nuova stagione, dai piedi del paraguaiano sono arrivati ben 4 assist e 4 gol, l'ultimo segnato al 94' nella partita vinta per 3-2 contro il Necaxa lo scorso 27 settembre. Ottime prestazioni e numeri da urlo che fanno ben sperare anche dalle parti di Formello.

IL FUTURO DI DIEGO GONZALEZ: IL BIVIO - Il 31 dicembre 2025, infatti, scadrà il prestito di Diego Gonzalez all'Atlas e a quel punto il club messicano dovrà prendere una decisione: se riscattarlo, riconoscendo un esborso economico alla Lazio per il suo cartellino, o se rimandarlo a Roma con i biancocelesti che potrebbero vantare una pedina in più da aggiungere alla rosa e reduce da un'ottima annata in prestito.

