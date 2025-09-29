Lazio, finalmente una chance per Renzetti: esordio da urlo con il Bra!

Finalmente Davide Renzetti ha avuto l'occasione per dimostrare il proprio valore. Il portiere ex Lazio Primavera che in estate è stato spedito in prestito dalla società per offrirgli l'occasione di fare il grande salto nel professionismo, lo scorso 27 settembre ha avuto l'occasione per esordire nel calcio dei grandi. Trasferitosi in prestito secco al Bra, in Serie C, dopo 7 partite in panchina è stato preferito a Franzini per la sfida contro il Guidonia che è valsa il primo successo del club in questa stagione.

LA PARTITA DI RENZETTI . Nella vittoria per 2-1 contro la squadra laziale, Renzetti è decisivo. Al 36' neutralizza con un grande riflesso la conclusione ravvicinata di Bernardotto e pochi minuti dopo si ripete spedendo a lato una conclusione potente e insidiosa dal limite dell'area. La difesa della propria porta crolla nel secondo tempo, quando non può nulla sul calcio di rigore preciso di Bernardotto che lo spiazza dagli undici metri. Una rete che, però, non incide perché prima il Bra pareggia al 91' e poi realizza il 2-1 al 95' regalandosi la prima gioia del campionato e premiando una prestazione ottima da parte di Renzetti.

