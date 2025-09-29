Lazio | Radio Radio: "Niente lutto al braccio per Furio Focolari". Il motivo

La Lazio di mister Sarri scenderà in campo questa sera al Ferraris per la sfida contro il Genoa ma senza il lutto al braccio che, la società, aveva richiesto per ricordare Furio Focolari, scomparso lo scorso 28 settembre.

Stando a quanto riportato da Radio Radio la Lega Serie A avrebbe rifiutato al richiesta della società biancoceleste in quanto Furio Focolari non era un tesserato e non ricopriva “un ruolo rilevante” tanto da dare il via libera alla Lazio per giocare con il lutto al braccio in suo ricordo.

