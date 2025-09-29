Lazio, Dele-Bashiru furioso per il taglio in lista: cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Sarri si è imposto e ha confermato la sua idea iniziale. Fuori Dele-Bashiru, dentro Basic. Il taglio in lista per Genova è avvenuto, il tecnico ha convinto la società e ha tagliato il centrocampista nigeriano, ai box per una lesione di primo grado al bicipite femorale. Da programma sarebbe potuto rientrare contro l'Atalanta dopo la sosta di ottobre, ma ora non potrà essere nemmeno convocato.

Per questo, come riportato da Il Messaggero, Dele-Bashiru è furioso per la scelta di Sarri. L'unica possibilità è che venga reintegrato al posto di un altro giocatore, bruciando però il secondo slot per il cambio nell'elenco prima di gennaio. Anche se da dicembre, con ogni probabilità, partirà con la Nigeria per la Coppa d'Africa.

