Cremonese, Floriani Mussolini cerca spazio: Nicola lo gestisce con il contagocce

Tutti abbiamo ancora negli occhi il suo ottimo esordio in Serie A contro il Sassuolo. Romano Floriani Mussolini viene mandato in campo da Davide Nicola per svoltare una partita che si stava complicando dopo la rimonta subita dai neroverdi (da 2-0 a 2-2). Il terzino in prestito (con diritto di riscatto) dalla Lazio subentra nel finale e prima realizza l'assist del 3-2, annullato per fuorigioco, poi serve a De Luca il pallone - fallito - per riportare la Cremonese in vantaggio e, infine, si conquista il rigore che De Luca finalmente realizza, regalando i tre punti ai grigiorossi.

LA GESTIONE DI FLORIANI MUSSOLINI - Tuttavia, nonostante quest'ottima prova per Floriani Mussolini non c'è stato mai spazio da titolare. Nel suo 3-5-2, infatti, Nicola non ha mai rinunciato alla sua accoppiata Pezzella (a sinistra) e Zerbin (a destra), preferendo al giocatore della Lazio due calciatori dotati di maggiore spinta e con maggiore esperienza nel ruolo di esterni di centrocampo. Per Floriani, infatti, fino ad oggi sono toccati pochi minuti nella partita contro il Verona (è entrato all'86'), circa 35' contro il Parma e tutto il secondo tempo nell'ultima sfida contro il Como.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.