Lazio, Abbate: "Sarri e la società? Ci sono delle avvisaglie che..."

Nel giorno di Genoa-Lazio, dopo la decisione di sostituire Dele-Bashiru con Toma Basic nella lista per la Serie A, è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate che ha detto la sua sul rapporto tra Sari e la dirigenza.

RAPPORTO SARRI-DIRIGENZA - "L'esclusione di Dele-Bashiru sembra essere una scelta incomprensibile. Una bocciatura? Fino a un certo punto. Ha giocato sempre titolare nelle prime quattro partite e nel derby, nonostante fosse in condizioni al limite, lo mette titolare. Io cerco di andare oltre a questo. A me questa situazione fa pensare che ci siano delle avvisaglie tra la dirigenza e il tecnico. Il rapporto è apparentemente ottimo, perché la Lazio per quanto abbia provato a rimandare la decisione alla fine ha assecondato Sarri. Oggi Lotito e Fabiani sono in debito nei confronti dell'allenatore. Sarri non è rimasto per la società, ma solo per non abbandonare il popolo laziale".

INCOMPRENSIONI TRA SARRI E FABIANI - "Secondo me il cortocircuito di inizio stagione è dovuto alla differenza di vedute tra Fabiani e Sarri sulla valorizzazione di questa rosa. Fabiani a giugno era convinto che questa rosa fosse ideale per il 4-3-3 di Sarri. Parlando però con il tecnico lui ti diceva l'esatto contrario, sottolineando come in questa rosa mancasse ordine e qualità. Le parole di Luis Alberto su Fabiani? Ci è andato giù pesante. Dice tante verità, ma ne omette altre. Lui va via perché c'è gente che non capisce di calcio? Ma anche per guadagnare tanti soldi in Qatar".

MERCATO DI GENNAIO - "Sullo sponsor c'è poco da dire. Vediamo se Lotito entro la semestrale di domani riuscirà a immettere questo credito pregresso da 12/13 milioni che vanta e se riuscirà a sbloccare il mercato di gennaio".

