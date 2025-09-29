Lazio, Pedro non al meglio: contro il Genoa rischia il posto. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Occhio a Pedro. È acciaccato anche lui, un piccolo allarme che non ci voleva prima della gara contro il Genoa. Sono già fuori per infortunio Rovella (terapia conservativa per la pubalgia) e Dele-Bashiru (lesione di primo grado al bicipite femorale destro), ora pure lo spagnolo rischia il posto a Marassi. Come riportato da Il Messaggero, la tendinite è tornato a tormentarlo. Non sta benissimo, potrebbe partire dalla panchina e favorire quindi la titolarità di Dia nell'attacco della Lazio. Il senegalese ritroverebbe Castellanos in coppia d'attacco, in stile Baroni come l'anno scorso.

