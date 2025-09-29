Lazio, Piscedda: "Spero più in una prestazione di carattere. Dele-Bashiru..."

Nel giorno di Genoa-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex difensore della Lazio, Massimo Piscedda, che ha detto la sua in vista della partita di questa sera e sull'esclusione di Dele-Bashiru dalla lista per far spazio a Basic.

"Per la prima volta in vita mia spero più in una grande prestazione caratteriale che nel risultato. Se Sarri ha scelto di escludere Dele-Bashiru avrà avuto i suoi motivi, prendendosi ovviamente tutte le responsabilità".

