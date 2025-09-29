Lazio, Artistico titolare con lo Spezia: ma in Serie B è ancora a secco

Gabriele Artistico sta cercando di mettersi in mostra in Serie B per convincere anche dalle parti di Formello quando tra un anno, a meno di un riscatto da parte dello Spezia, farà ritorno. Il classe 2002 ha iniziato la sua avventura in terra ligure segnando subito la prima rete spezzina in Coppa Italia contro la Sampdoria, un lampo che, però, tale è rimasto.

I NUMERI DI ARTISTICO - Nonostante, infatti, la titolarità e la grande fiducia nei suoi confronti da parte di mister D'Angelo, nelle 7 partite stagionali giocate - 5 delle quali da titolare - non è riuscito più a trovare la via del gol. In compenso, però, si è messo in mostra offrendo buone prestazioni ed entrando spesso nel vivo del gioco, facendo da collante tra il reparto offensivo e il centrocampo. A non beneficiare della sua scarsa vena realizzativa sono i risultati. Lo Spezia ha vinto solo contro la Samp in Coppa Italia e ai calci di rigore. Poi sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte, con il club ligure che ha segnato appena due reti in 5 sfide di campionato.

