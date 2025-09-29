Genoa - Lazio, le probabili formazioni: Dia più di Pedro, Pellegrini spera

La Lazio riparte dalla gara contro il Genoa dopo il derby perso. Piove sul bagnato dopo i tre punti in quattro partite, viste le tante assenze per problemi fisici e non solo. Di fronte a Provedel, ancora in vantaggio su Mandas, Sarri ripartirà da Marusic, Gila e Romagnoli in difesa, con un possibile cambio sulla sinistra con Pellegrini al posto di Nuno Tavares. A centrocampo è allarme: mancheranno sicuramente Dele-Bashiru infortunato (lesione di primo grado alla coscia destra) e tolto dalla lista, Belahyane e Guendouzi (fuori due giornate) per squalifica e Rovella, frenato dalla pubalgia (solo terapia conservativa, non si opera). È ancora out Vecino, che prosegue il suo percorso di recupero. Per questo Cataldi e Basic, reintegrato, faranno coppia davanti alla difesa per un nuovo 4-2-3-1 (o 4-4-2). In panchina ci sono solo i Primavera Pinelli e Farcomeni. Sulle fasce, a destra può tornare titolare Cancellieri, mentre a sinistra spazio ancora a Zaccagni. Davanti è ballottaggio tra Pedro e Dia per giocare insieme a Castellanos: il senegalese può sorpassare lo spagnolo (non al meglio) per fare coppia con il Taty.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All.: Vieira.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

