Lazio, alza la testa per non sprofondare: cosa comporterebbe un altro ko
RASSEGNA STAMPA - Il morale della Lazio è a terra, soprattutto dopo il derby perso contro la Roma. L'inizio stagione è stato più complicato del previsto, soprattutto osservando il quadro complessivo tra infortuni, squalifiche e ruolino di marcia fuori casa, forse l'aspetto peggiore: due sconfitte su due contro Como e Sassuolo.
Nonostante le difficoltà, a Genova serve scongiurare il terzo consecutivo per non andare a toccare statistiche negative che vanno indietro di oltre cinquant'anni: come riporta Il Messaggero, tre ko consecutivi di fila a inizio campionato non si verificano dalla stagione 1969-70 a inizio campionato. Più in generale, la Lazio non subisce tre sconfitte esterne di fila in Serie A da maggio 2021. In quell'occasione furono addirittura quattro, con l'aggravante di tre gare di seguito senza far gol. Bisogna rialzare la testa e farlo nonostante le assenze.