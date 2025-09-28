Genoa, Vieira verso la Lazio: "Recuperati Ostigard e Cornet. Out Messias"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

In conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, posticipo della 5^ giornata di Serie A, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato anche delle situazioni dei singoli come Ostigard e Cornet:

Come stanno gli infortunati?

"Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni. Si è allenato stamattina senza problemi mentre Messias non ci sarà per un problema all’adduttore. E’ un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani".

Cornet può giocare anche a partita in corso domani?

"Cornet è un giocatore con tantissima esperienza che in dieci-quindici minuti può cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità. Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina".

Manterrai questa formazione o cambierai qualcosa?

"Dobbiamo vedere. C’è ancora domani però l’idea è avere questo principio di gioco. Chi giocherà è un dettaglio, l’importante è avere le idee chiare su come giocare questa partita".