Lazio, troppa sfortuna? Lotito farà benedire la squadra

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non gira ed è in estrema difficoltà. Nelle prima quattro partita sono arrivate tre sconfitte e una sola vittoria, con l'Hellas Verona all'Olimpico, unica partita in cui la squadra di Maurizio Sarri è riuscito a trovare la via del gol, mettendone addirittura quattro a segno. Nel del derby contro la Roma, però, la fortuna non ha di certo aiutato. Tra le responsabilità di Tavares e Dia per due errori clamorosi, c'è anche lo sfortunatissimo palo di Cataldi colpito al 94' che avrebbe permesso alla Lazio di portare almeno un punto a casa evitando la sconfitta in una sfida sentitissima.

LOTITO VUOLE FAR BENEDIRE LA SQUADRA - Per queste ragioni, per gli errori e per la sfortuna, Lotito non potendo fare mercato avrebbe deciso di affidarsi alla benevolenza di Dio. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, il presidente biancoceleste avrebbe intenzione di far benedire la squadra. Dopo averlo "bofonchiato" in un convegno di Forza Italia, ora sarebbe pronto a fare sul serio e ad affidarsi, come già fatto in passato, a Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esaclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.